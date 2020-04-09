وزير النفط يؤكد ضرورة تحديد سقف كمية خفض الإنتاج والمدة الزمنية

أكد وزير النفط ثامر الغضبان، الخميس، على ضرورة تحديد سقف كمية خفض الإنتاج والمدة الزمنية، معربا عن تأييده الاتفاق الذي يعيد الاستقرار والتوازن للسوق النفطية.

وقال الغضبان في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الانباء الرسمية، "على جميع المنتجين إدراك حجم مسؤولياتهم تجاه شعوبهم والمجتمع الدولي والعمل على استقرار السوق النفطية"، مبينا "اليوم نحن بأمس الحاجة من أي وقت مضى للتوصل الى اتفاق عادل يراعى مصالح المنتجين ويحقق التوازن المطلوب".

وأضاف الغضبان، أن "هناك مؤشرات إيجابية للتوصل إلى اتفاق مقبول، ونهدف الى تقريب وجهات النظر بين الأعضاء للتعجيل بالتوصل الى اتفاق مقبول ونلعب دورًا ايجابيا في هذا الإطار"،

مؤكدا أن "من الضروري تحديد سقف كمية خفض الإنتاج وتحديدالمدة الزمنية وتاريخ موعد بدء الإلتزام وفق الاتفاق وتقسيم الحصص بشكل مقبول وعادل".