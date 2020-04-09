تسجيل اربع إصابات جديدة بفيروس كورونا في ذي قار

اعلنت دائرة صحة ذي قار، الخميس، عن تسجيل اربع إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقال مدير عام دائرة صحة ذي قار عبد الحسين الجابري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "نتائج الفحص المختبري ل‍مختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت تسجيل 4 إصابات جديدة في المحافظة".

وأضاف أن "ثلاثة من المصابين هم ملامسين للمريض المصاب من منطقة الثورة في مدينة الناصرية، أما الحالة الرابعة فهي ملامسة للمصابة من منطقة السايح غرب الناصرية".