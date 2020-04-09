واشنطن: "أوبك +" تستطيع بسهولة خفض إنتاج النفط 10 ملايين برميل يومياً

أعلن وزير الطاقة الأمريكي، دان برويليت، اليوم الخميس، أنه يرى أن دول ”أوبك +“ تستطيع بسهولة خفض إنتاج النفط عشرة ملايين برميل يوميا، وأنه متفائل أن روسيا والسعودية ستسويان خلافاتهما.

وقال برويليت: ”أعتقد أنهم يستطيعون بسهولة الوصول إلى عشرة ملايين، وربما أكثر، وبلا ريب أكثر، إذا ضمت الدول الأخرى المنتجة للنفط، دولا مثل كندا والبرازيل وآخرين، هذا ممكن بسهولة".

وأضاف في مقابلة نقلتها ”سي.ان.بي.سي“: ”نحن متفائلون أنهم سيتوصلون إلى اتفاق بين السعوديين والروس من أجل استقرار الأسواق".