الصفحة الاقتصادية

رويترز: السعودية مستعدة لخفض إنتاجها النفطي بما يصل إلى 4 ملايين برميل يوميا


كشف مصدر مطلع ان المملكة مستعدة لخفض انتاجها النفطي بمايصل الى ٤ ملايين برميل يوميا من مستوى الانتاج في الابريل الجاري.

وأضاف المصدر، أن السعودية مستعدة لهذا الخفض لكن بشرط أن يستند إلى مستويات إنتاجها القياسية، التي بلغتها في أبريل الجاري، عند 12.3 مليون برميل يوميا.

ويأتي ذلك قبل فترة قصيرة من انعقاد اجتماع طارئ لدول تحالف "أوبك+"، بقيادة روسيا والسعودية اليوم، لبحث كيفية جلب الاستقرار إلى أسواق النفط المتهاوية.

على صعيد متصل، قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، إن الهدف من الاجتماع هو "التوصل إلى اتفاق على خفض كبير لإنتاج النفط".

وأضاف، أن مثل هذا الخفض سيكون من أجل "إعادة التوازن إلى السوق لمصلحة المنتجين والمستهلكين".

وارتفعت أسعار النفط اليوم مدفوعة بآمال اتفاق المنتجين على خفض الإنتاج لدعم الأسواق، في ظل انخفاض الطلب على الخام بسبب انتشار فيروس كورونا.

وصعد مزيج "برنت" بنسبة 1.2% إلى 33.25 دولار للبرميل، ليكون بذلك قد سجل ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي.

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