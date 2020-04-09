الصفحة الاقتصادية

كورونا يسلب الاقتصاد العالمي أكثر من 5 تريليونات دولار على مدى عامين


كشفت تقديرات مالية دولية عن مجموع الخسائر التي ستلحق بالاقتصاد العالمي من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية نقلا عن تقديرات مصرف "وول ستريت" الأمريكي أن إجمالي الأضرار المالية التي ستلحق بالاقتصاد العالمي ستبلغ نحو 5 تريليونات دولار أمريكي خلال عامين.

وبحسب الوكالة فإن "وباء فيروس كورونا سيسلب الاقتصاد العالمي أكثر من 5 تريليونات دولار على مدى العامين المقبلين"، مشيرة أن العالم سيغرق في أعمق ركود منذ ثلاثينيات القرن العشرين بسبب حقيقة هذا الفيروس".

في الوقت نفسه، يتوقع الخبراء أن الركود سيكون قصير الأجل، ولكن الاقتصاد العالمي يحتاج إلى وقت للعودة إلى مؤشرات ما قبل الأزمة.

وتضيف الوكالة قائلة: "حتى مع وجود مستويات غير مسبوقة من الحوافز النقدية والمالية، فمن غير المرجح أن يعود الناتج المحلي الإجمالي إلى الاتجاه السابق للأزمة حتى عام 2022 على الأقل".

وخلصت "بلومبرغ" أن السياسيين لديهم مهمة جادة في تحفيز استعادة النمو الاقتصادي، محذرة من أنه يجب على الدول تجنب فتح المدن والمؤسسات بسرعة كبيرة الذي سيسمح للفيروس بالعودة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كورونا يسلب الاقتصاد العالمي أكثر من 5 تريليونات دولار على مدى عامين
ارتفاع اسعار صرف الدولار في العراق
البنك المركزي يبيع 234 مليون دولار في مزاده اليوم
السعودية تعيد أموالا لعراقيين
إيران ترفض عقد اجتماع لـ"أوبك+ "
النفط يرتفع وخام برنت عند 32 دولاراً للبرميل
الاقتصاد البرازيلي انموذج يحتذى به
إيران: يجب الاتفاق على حجم الإنتاج قبل أي اجتماع لـ "أوبك+"
البنك المركزي: جميع اموال الرواتب ومنح المتقاعدين لشهر اذار تم تحويلها بانسيابية عالية
محافظ النجف يطالب وزارة المالية باطلاق مبالغ المحافظة "المحجوزة" لديها
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك