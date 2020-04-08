النفط يرتفع وخام برنت عند 32 دولاراً للبرميل

عادت أسعار النفط للارتفاع اليوم الاربعاء بعد انخفاض استمر يومين، إذ تلقت الأسعار دعما من آمال بأن اجتماعا بين "أوبك" ومنتجين آخرين سيطلق تخفيضات إنتاج تستهدف دعم أسعار الخام المتهاوية.

وبحلول الساعة 06:39 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام "برنت" بنسبة 0.8% إلى 32.08 دولار للبرميل، بعد أن انخفض بنسبة 3.6% يوم أمس الثلاثاء.

أما الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" فقد صعد بنسبة 3.8% إلى 24.45 دولار للبرميل، بعد أن هبط 9.4% في الجلسة السابقة.