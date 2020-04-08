الصفحة الاقتصادية

الاقتصاد البرازيلي انموذج يحتذى به


سلام دليل ضمد

 

 

دولة السامبا التي ضاعف اقتصادها ٤ اضعاف في ٨ سنوات  بجهود رجل لم يكمل دراسته الابتدائية  كما أنه أشهر صابغ احذية نعم انه الوحيد الذي استطاع رفع اقتصاد الفقراء فهو منهم أنه لولا داسليفيا العقل الاقتصادي وابو الفقراء كما اسماه الرئيس الأميركي باراك أوباما

أول من أراد نهضة الاقتصاد البرازيلي هو جوسيلينو الذي نقل العاصمة إلى برازيليا وعمل على إنشاء المصانع  وحقق إنجازات تكتب بماء الذهب إلا أن انجازاته هذه كانت جبل من الريش طارت مع أول رياح عصفت بالبرازيل وترك دولته تنزل من السفح إلى الحضيض لأنه اعتمد نقطتين الأولى التكاليف الباهظة لنقل العاصمة

والثانية  انتاج السلع الغالية في حين كان الفقر مستشريا في بلاده فأنخفض الطلب على السلع المصنعة وطنيا فوصل التضخم في بلاده إلى ٨٠%  كي لا أطيل على القارئ فلن أذكر جواو غولارت الذي اتهم بالاشتراكية بينما كان من يتحكم بالاقتصاد والسلطة رؤوس الأموال

ما يهمنا هو صابغ الأحذية في بلاد البن لا لو دي سلفيا  ففي العام ٢٠٠٣ وصل إلى سدة الحكم  كما يعرف بأنه من أشد المعارضين لحكم العسكر . اعتمد دي سلفا على الطاقات الوطنية في بلاده  اي أنه اعتمد على طاقات الأيدي العاملة التي تشكل قرابة ال ٧٠ % وموارد بلده  فقام بتسديد الديون لصندوق النقد الدولي البالغة ٩٣مليار دولار  وانتعش الاقتصاد البرازيلي في فترة حكمه واعتبر من أهم اقتصادات العالم   نسيت أن أذكر أن السيد دي سلفيا  يقضي حكما بالسجن تسع سنوات حاليا  بتهم فساد سلم نفسه بعد تهديد حكم العسكر بتدمير العاصمة في حال اشتراكه بالانتخابات   نسخة منه إلى الشرفاء الذين يديرون دفة الحكم في العراق

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