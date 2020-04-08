إيران: يجب الاتفاق على حجم الإنتاج قبل أي اجتماع لـ "أوبك+"

دعا وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إلى الاتفاق على حجم إنتاج النفط قبل عقد أي اجتماع لدول "أوبك+".

وكتب زنغنه على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أنه "قبل أي اجتماع بين دول أوبك ودول من خارجها يجب أن يكون هناك اتفاق على أحجام الإنتاج لأي دولة ستقلص إنتاجها".

واعتبر أن الولايات المتحدة وكندا يجب أن تخفضا الإنتاج أيضا.

وأشار إلى أنه قد بحث الإجراءات لإحلال الاستقرار في السوق النفطية مع وزراء النفط والطاقة في كل من روسيا والكويت والجزائر.

ومن المتوقع أن تبحث الدول النفطية من الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة أوبك مسألة خفض الإنتاج وتحقيق الاستقرار في السوق النفطية يوم 9 أبريل الجاري.