الصفحة الاقتصادية

البنك المركزي: جميع اموال الرواتب ومنح المتقاعدين لشهر اذار تم تحويلها بانسيابية عالية


أكد البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، تحويل جميع اموال الرواتب ومنح المتقاعدين لشهر اذار الماضي بانسيابية عالية.

وقال البنك في بيان  إنه "تزامنًا مع جهود الدولة في مكافحة فايروس كورونا، قام نظام المدفوعات في البنك المركزي العراقي، بتحويل جميع اموال الرواتب ومنح المتقاعدين لشهر اذار الماضي للعام ٢٠٢٠، وبانسيابية عالية من حسابات وزارة المالية الى حسابات الموظفين في مختلف فروع المصارف الحكومية والأهلية، وبالأخص ممن تم توطين رواتبهم باستخدام "البطاقات الالكترونية"، في عملية السحب النقدي من الصرافات الالية او المنافذ، في بغداد والمحافظات كافَّة".

وأضاف البيان ان هذا الامر "تم بعد ان استأنفت الدوائر المعنيّة في البنك المركزي العراقي عملها منذ تاريخ ٢٤ أذار، والتي ساعدت بدعم السيولة الكاملة للمصارف".

واعرب البنك عن شكره الى "كل من ساهم بتسهيل مهمة توزيع هذه الرواتب، من خلية الازمة الحكومية والنيابية، ووزارة المالية، ورابطة المصارف العراقية الخاصة، والمصارف الحكومية والأهلية، وشركات الدفع الالكتروني ووكلائهم".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
البنك المركزي: جميع اموال الرواتب ومنح المتقاعدين لشهر اذار تم تحويلها بانسيابية عالية
محافظ النجف يطالب وزارة المالية باطلاق مبالغ المحافظة "المحجوزة" لديها
مندوب إيران السابق في أوبك : السعودية هي المسبب الرئيس في إنهيار أسعار النفط
تأجيل اجتماع "أوبك+" وسط خلاف بين السعودية وروسيا حول انهيار الأسعار
700 ألف أميركي يخسرون وظائفهم بسبب وباء كورونا
بوتين: خروج السعودية من "أوبك+" أحد أسباب هبوط النفط ويجب خفض الإنتاج لـ10 مليون برميل
بعد مناقشة الوضع في أسواق الطاقة مع شركاء دوليين.. بوتين يعقد اجتماعا بشأن النفط
وكالة الطاقة الدولية: خفض "أوبك+" للإنتاج لن يكون كافيا
مستشار امريكي: الولايات المتحدة تعاني في ظل انكماش اقتصادي مؤلم جدا
رؤية مقترحة لقانون التأمينات الاجتماعية وبرنامج خصخصة الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.41
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك