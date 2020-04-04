مندوب إيران السابق في أوبك : السعودية هي المسبب الرئيس في إنهيار أسعار النفط

أكد مندوب إيران السابق في منظمة أوبك، أن السعودية هي المسبب الرئيس في إنهيار أسعار النفط، مبينا أن السعودية لا تعمل لوحدها بل إنها تنفذ سياسات عامة في أسواق النفط، إذ أن اميركا حصلت على حصة الأسد من اسواق النفط في الفترة الاخيرة.

وفي حديثه لمراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء، قال محمد علي خطيبي: حسب الظاهر، السبب في الإنهيار الاخير لأسعار النفط، هو عدم توصل "أوبك" و"أوبك بلس" إلى إتفاق، حيث كان مقررا إعمال خفض إضافة الى الخفض السابق، وهذا لم يحصل بل انتفى الخفض السابق في الإنتاج.

وأضاف: إن السعودية هي المسبب الرئيس في إنهيار أسعار النفط، حيث دخلت في حرب أسعار من خلال زيادة العرض وخفض الأسعار لزبائنها.

واستطرد بالقول : إن أميركا خلال السنوات الأخيرة، وفي مقابل خفض الإنتاج من قبل أوبك وأوبك بلس، حصلت على حصة الأسد في أسواق النفط. ولابد من تسوية موضوع انخفاض أسعار النفط بين أميركا وروسيا بالنيابة عن دول غير أوبك، والسعودية بالنيابة عن أوبك.