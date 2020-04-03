الصفحة الاقتصادية

بوتين: خروج السعودية من "أوبك+" أحد أسباب هبوط النفط ويجب خفض الإنتاج لـ10 مليون برميل


أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن انسحاب السعودية من اتفاق "أوبك+" يمثل أحد أسباب هبوط أسعار النفط، داعيا إلى خفض الإنتاج النفطي إلى مستوى 10 ملايين برميل يوميا.  

وقال بوتين، خلال اجتماع عقده اليوم الجمعة مع بعض أعضاء الحكومة ورؤساء الشركات الكبرى، إن "الأوضاع في أسواق الطاقة العالمية لا تزال صعبة، وأثر وباء فيروس كورونا على كل الاقتصاد العالمي تقريبا، مما يؤدي إلى هبوط حاد وتراجع للطلب من قبل المستهلكين الأساسيين لموارد الطاقة".

وأضاف بوتين مع ذلك: "يتمثل السبب الثاني لانهيار الأسعار في خروج شركائنا في السعودية من صفقة أوبك+، ورفعهم مستوى الإنتاج مع إعلان استعدادهم حتى لتقديم تنزيلات عن بيع النفط".

وأشار إلى أن روسيا على اتصال وثيق مع السعودية بشأن أسعار النفط، فيما لفت إلى اتصاله الأخير مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مضيفا: "كلنا قلقون بسبب الأوضاع الحالية، ونحن جميعا مهتمون بإجراءات مشتركة ومنسقة لضمان الاستقرار طويل الأمد في الأسواق".

وأعرب في هذا السياق عن قناعته بضرورة توحيد الجهود لإرساء استقرار في أسواق الطاقة وخفض الإنتاج نتيجة لهذه الإجراءات المنسقة.

وشدد بوتين على أنه لا بد من خفض إنتاج النفط في الظروف الحالية إلى درجة 10 ملايين برميل يوميا حسب "التقديرات الأولية".

وتابع الرئيس الروسي: "نريد استقرارا طويل الأمد في أسواق الطاقة... لم نسع أبدا إلى أسعار مرتفعة للغاية، ورغبنا في تجنب هذا الوضع. والسبب مفهوم، ويكمن في أن ميزانياتنا تنطلق من سعر النفط الذي يبلغ 42 دولارا أمريكيا مقابل برميل واحد، ونشعر بارتياح عندما يتراوح السعر حول هذا الرقم".

وحذر بوتين مع ذلك من أن الأوضاع الحالية في أسواق الطاقة قد تؤدي إلى "مخاطر تكنولوجية بل إيكولوجية"، مشددا على ضرورة عدم نسيان هذا الأمر.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بوتين: خروج السعودية من "أوبك+" أحد أسباب هبوط النفط ويجب خفض الإنتاج لـ10 مليون برميل
بعد مناقشة الوضع في أسواق الطاقة مع شركاء دوليين.. بوتين يعقد اجتماعا بشأن النفط
وكالة الطاقة الدولية: خفض "أوبك+" للإنتاج لن يكون كافيا
مستشار امريكي: الولايات المتحدة تعاني في ظل انكماش اقتصادي مؤلم جدا
رؤية مقترحة لقانون التأمينات الاجتماعية وبرنامج خصخصة الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص
العراق يعلن تأييده لدعوة عقد اجتماع عاجل لأوبك
قفزة هائلة في أسعار النفط
النفط تعلن تخصيص مليار و800 مليون دينار لدعم الجهود الصحية في تسع محافظات
إفلاس أول شركة نفط صخري في الولايات المتحدة
البنك المركزي يؤكد عدم وجود اي تغيير في سياسته بتمويل التجارة والاستيرادات
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك