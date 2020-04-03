الصفحة الاقتصادية

بعد مناقشة الوضع في أسواق الطاقة مع شركاء دوليين.. بوتين يعقد اجتماعا بشأن النفط


أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اليوم الجمعة اجتماعا بشأن الوضع في أسواق النفط، بعد مناقشة المسألة مع زعماء دول أخرى بينهم نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم: "تعلمون أن الرئيس بحث الوضع في أسواق الطاقة العالمية مع زملاء دوليين بمن فيهم ترامب، وكما تعلمون أن وزارة الطاقة تجري اتصالات مكثفة مع دول مختلفة، وتعرفون الأجواء السلبية بشكل عام التي تسود حاليا أسواق الطاقة. وهذه هي الأسباب التي تدفع الرئيس إلى عقد اجتماع مع رؤساء الوزارات المختصة والمسؤولين في قطاع النفط لبحث الوضع".

وامتنع المتحدث عن الإجابة عن سؤال عما إذا كانت روسيا ستشارك في اجتماع "أوبك+" في السادس من أبريل الجاري، ونصح الصحفيين بانتظار نتائج اجتماع اليوم.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر مطلع قوله إن المشاركين في اجتماع اليوم سيبحثون إمكانية خفض إنتاج النفط بمقدار عشرة ملايين برميل يوميا.

ويأتي ذلك على خلفية انقضاء صفقة "أوبك+" التي أتاحت لكبار منتجي النفط في العالم الاحتفاظ بأسعار النفط عند مستوى نحو 60 دولارا للبرميل على مدى ثلاث سنوات، من خلال فرض قيود مشتركة على حجم الإنتاج، ولم يتم تمديدها بسبب تناقضات في مواقف روسيا والسعودية، ما تسبب بهبوط حاد في أسعار الذهب الأسود، وذلك على خلفية انخفاض الطلب على النفط في العالم بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا وقيام السعودية بزيادة انتاجها للحد الأقصى.

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