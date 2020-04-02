الصفحة الاقتصادية

النفط تعلن تخصيص مليار و800 مليون دينار لدعم الجهود الصحية في تسع محافظات


اعلنت وزارة النفط، الخميس، عن تخصيص مليار و800 مليون دينار لدعم الجهود الصحية في تسع محافظات.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان قد ترأس اجتماعاتٍ عدةٍ مكثفة مع المسؤولين في الشركات النفطية والدوائر المعنية فيها لمراجعة وبحث احتياجات محافظاتنا العزيزة لمواجهة تفشي وباء فايروس كورونا المستجد من خلال تقديم المساعدات العاجلة التي تشمل الدعم المالي وتوفير المواد والمستلزمات الصحية الضرورية بالإضافة إلى توفير الابنية وغيرها من الاحتياجات".

وأشار جهاد إلى أن "الوزارة قررت تخصيص مليار وثمانمائة مليون دينار من صندوق اللجنة المركزية لتبرعات الموظفين والعاملين في القطاع النفطي لدعم تسعِ مُحافظاتٍ هي (نينوى ، الانبار ،المثنى ، الديوانية ، صلاح الدين ، كربلاء ، النجف ، ديالى ، بابل ) وبواقع مائتي مليون دينار لكل محافظة".

 

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