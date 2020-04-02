الصفحة الاقتصادية

إفلاس أول شركة نفط صخري في الولايات المتحدة


ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن شركة الحفر الأمريكية Whiting Petroleum Corporation بدأت إجراءات تسجيل إفلاسها في ظل الهبوط الحاد في أسعار النفط.

وبذلك تكون أول شركة أمريكية تعلن بدء إفلاسها في الوقت الحالي بسبب هبوط أسعار الخام، التي انخفضت بنسبة 50% خلال أقل من شهر.

ورغم أن "وول ستريت جورنال" قالت إن الشركة الأمريكية المذكورة بدأت في الـ1 من أبريل إجراءات الإفلاس، إلا أن الشركة قالت في بيان، إنها بدأت عملية إعادة هيكلة مالية بسبب انخفاض أسعار الطاقة.

وتمتلك Whiting Petroleum Corporation نحو 585 مليون دولار في حساباتها المصرفية، لكنها مدينة بقروض قيمتها 2.2 مليار دولار.

وفي ظل ذلك تراجع سعر سهم الشركة بنحو ملحوظ، بنسبة 45%، ليتم تداول السهم الواحد عند 0.39 دولار.

ولا تستبعد الصحيفة الأمريكية احتمال إفلاس شركات نفط صخري أخرى في الولايات المتحدة، بسبب تراكم الديون الكبيرة، تزامنا مع انهيار أسعار الذهب الأسود.

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