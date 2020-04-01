الصفحة الاقتصادية

البنك المركزي يؤكد عدم وجود اي تغيير في سياسته بتمويل التجارة والاستيرادات


أكد البنك المركزي العراقي، الأربعاء، عدم وجود أي تغيير في سياسته بتمويل التجارة والاستيرادات.

وذكر البنك في بيان  ان "جهود المؤسسات المختلفة في بلدنا تتظافر لمكافحة وباء كورونا والخروج بسلام من هذه الأزمة، لذا ندعو المصارف وشركات الصرافة وشركات الدفع الإلكتروني لأخذ دورهم المسؤول في هذه المرحلة".

وأضاف أنه "مع ان حظر التجول قد اثر على فعاليات وأعمال كافة المؤسسات الرسمية ومنها البنك المركزي العراقي، فقد بادرنا بتشغيل كوادرنا من اجل استدامة دفع الرواتب وتمويل السلع والمواد الغذائية والزراعية والطبية وكافة المواد الضرورية".

وشدد على "عدم وجود اي تغيير في سياسته في تمويل التجارة والاستيرادات والتي ستستأنف بعد رفع الحظر بشكل كامل".

وتابع البنك، أنه "في المرحلة الحالية فأن البنك سيباشر بتعزيز ارصدة المصارف في الخارج من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية على وفق جدول بأيام الاشتغال وحسب متطلبات الوضع ويتم الابلاغ عن ذلك أولاً بأول، لاغراض تمويل اعتمادات استيراد المواد الغذائية والمستلزمات الزراعية والمواد الطبية والبضائع الضرورية للبلد والمواطنين".

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البنك المركزي يؤكد عدم وجود اي تغيير في سياسته بتمويل التجارة والاستيرادات
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