قيادي في بدر: اقتصاد السعودية اقترب من الانهيار بسبب “لعبة النفط”

بين القيادي في منظمة بدر صادق الحسيني، الاربعاء، ان اقتصاد السعودية اقترب من الانهيار بسبب ما اسمها لعبة النفط.

وقال الحسيني في حديث صحفي، ان “لعبة السعودية في اغراق الاسواق العالمية بالنفط ودفع اسعاره الى الانهيار ستكون له عواقب وخيمة على اقتصاديات دول الاوبك وخاصة الخليجية منها التي تعتمد بنسب تترواح من 70-80% في ميزانيتها على بيع النفط “.

واضاف الحسيني، ان “الحقيقة التي لايعرفها الكثيرين بان اكثر اقتصاديات العالم تضررا من لعبة النفط هو اقتصاد السعودية الذي يعاني من استنزاف كبير خاصة بعد تولي محمد بن سلمان مقاليد الحكم في الرياض لافتا الى ان انهيار الاقتصاد السعودي ودخوله مرحلة الفوضى لم يعد بعيد المنال خاصة وان اسعار النفط اقتربت من خاجز 27 دولار للبرميل الواحد”.

واشار الحسيني الى ان “طبيعة انظمة الحكم الخليجية ومنها السعودية معتمدة بالاساس على رفاهية المجتمع من خلال ضخ الاموال وهذا الامر لم يعد ممكنا في ظل انحسار الايرادات بسبب لعبة الرياض ما يجعلها في موقف صعب قد تقود الى مشاكل عميقة

لافتا الى ان السعودية هي الخاسر الاكبر من لعبة النفط وستظهر حقائق كبير في الفترة القادمة اذا ما استمرت سياسة اغراق الاسواق خاصة وان المتضرر الثاني بعد الرياض هي مئات حقول النفط الامريكية المعروفة بالنفط الصخري والتي اقترب من مرحلة الافلاس بسبب انهيار الاسعار”.