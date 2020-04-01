انخفاض اسعار النفط بفعل ارتفاع مخزونات الامريكية واتساع هوة الخلاف داخل اوبك

تذبذبت اسعار النفط خلال الاسبوع الحالي لتتراجع مرة اخرى، الاربعاء، إذ تفاقمت مخاوف تخمة المعروض بفعل ارتفاع فاق التوقعات في المخزونات الأمريكية واتساع هوة الخلاف داخل أوبك.

وبحلول الساعة 11 بتوقيت بغداد، انخفض خام القياس العالمي برنت بواقع 1.21 دولار ما يعادل 4.47 بالمئة إلى 25.13 دولار للبرميل. وفقد خام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا ما يوازي 1.42 بالمئة إلى 20.20 دولار للبرميل بعد أن تخلى عن مكاسب سابقة قال محللون إنها ناجمة عن تكوين مراكز في بداية الربع الجديد.

وأظهرت بيانات معهد البترول الامريكي أن مخزونات الخام الأمريكية زادت 10.5 مليون برميل الأسبوع الماضي متخطية كثيرا التوقعات بارتفاع أربعة ملايين برميل.

وأجج المعنويات المتشائمة في السوق الخلاف داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعدما عجزت السعودية وبقية الدول الأعضاء في المنظمة يوم الثلاثاء عن الاتفاق على عقد اجتماع في نيسان لمناقشة هبوط الأسعار.