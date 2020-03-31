الصفحة الاقتصادية

الزراعة للمواطنين: لاداعي لتخزين المواد الغذائية لوفرتها بكميات اكثر من المستهلك


دعت وزارة الزراعة المواطنين، الثلاثاء، الى عدم تخزين المواد الغذائية لوجود وفرة محلية كبيرة، مبينة انها ابرمت اتفاق مع وزارة النقل لنقل المواد الغذائية بين المحافظات في ظل اجراءات الحظر لضمان ديمومة توفرها.

وقال مستشار الوزارة مهدي القيسي في حديث صحفي ان “اغلبية المواد الغذائية والمنتجات الحيوانية متوفرة بكثرة اكثر من الاستهلاك المحلي”.

واضاف انه “لاداعي لأي مخاوف من نقص المواد الغذائية خاصة ان اغلبها متوفر محليا من دون الحاجة الى الاستيراد”، لافتا الى ان “ العراق يتغذى بالموسم الحالي على طماطة البصرة فضلا عن توفر المنتجات الحيوانية العراقية”.

واوضح ان “بعض المواطنين خزنو المواد الغذائية تخوفا من شحته ولا داعي لذلك  في ظل توفرها واستقرار اسعارها”، لافتا الى ان “وزارة الزراعة اتفقت مع وزارة النقل لنقل المواد الغذائية بين المحافظات في ظل حظر التجوال لضمان ديمومة توفرها في عموم المحافظات”

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