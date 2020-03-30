الصفحة الاقتصادية

وزير التجارة يدعو المواطنين لاستلام اربع مواد غذائية من حصصهم التموينية


دعا وزير التجارة، الاثنين، المواطنين لاستلام "اربع مواد غذائية" من حصصهم التموينية، حسب الرقعة الجغرافية، مؤكدا على الابلاغ عن الوكلاء الذين لم يجهزوا بحصصهم.

وقال الوزير، في تصريحات ظهرت على مواقع رسمية، إنه يدعو المواطنيين في مناطق اليلاد كافة لاستلام حصصهم من المواد الغذائية (الطحين والسكر وزيت الطعام والرز )، مبينا أن الوكلاء سيقومون كلا حسب الرقعة الجغرافية بايصال الحصص الى المواطنين .

كما دعا وزير التجارة المواطنين للابلاغ عن الوكلاء الذين لم يجهزوا حصصهم من خلال الاتصال بدوائر الرقابة التجارية والمالية في بغداد او المحافظات او الاتصال بمواقع التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة عبر شبكة الانترنيت.

 

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وزير التجارة يدعو المواطنين لاستلام اربع مواد غذائية من حصصهم التموينية
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