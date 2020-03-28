الصفحة الاقتصادية

البنك المركزي يحجز أموال شركة متهمة بتنظيم صفقات مشبوهة في التربية


اعلن البنك المركزي العراقي عن حجز أموال شركة متهمة بتنظيم صفقات مشبوهة.

وجاء في وثيقة رسمية صادرة من البنك وموجهة إلى المصارف كافة، إنه “استنادا الى كتاب مجلس القضاء الأعلى رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية / محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية المرقم ۱۹ حجز ۲۰۲۰ والمؤرخ في ۲۰۲۰ / 3 / 16 تقرر حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة (لشركة ارض الوطن للتامين / مساهمة خاصة) مديرها المفوض (علي نصير جبار).

وبحسب المعلومات الواردة فإن هذه الشركة متهمة بتنظيم صفقات مشبوهة مع اطراف في وزارة التربية العراقية.( النهاية)

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البنك المركزي يحجز أموال شركة متهمة بتنظيم صفقات مشبوهة في التربية
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