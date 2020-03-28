مستشار رئيس الوزراء يتحدث عن رواتب الموظفين: لدينا اجراءات لن تؤدي الى تعثرها

تحدث مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، عن رواتب الموظفين، فيما اشار الى ان لدى الحكومة اجراءات لن تؤدي الى تعثر الرواتب.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن صالح قوله ان "رواتب الموظفين من اولويات الحكومة ولديها إجراءات مالية لن تؤدي الى تعثرها"، مبينا ان "خياراتنا لمواجهة الوضع المالي تتجه صوب ضغط النفقات".

واضاف "هناك فريق يعمل مع المجلس الوزاري لإعادة هيكلة مصروفات الدولة"، مشيرا الى ان "موضوع طبع العملة مجرد رأي شخصي ومقترح لا ينسجم مع قانون البنك المركزي".