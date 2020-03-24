الصفحة الاقتصادية

وزير الزراعة الفرنسي: التحقوا بالحقول اليوم قبل غد!


أطلق وزير الزراعة الفرنسي نداء، للفرنسيين المتوقفين عن العمل بالالتحاق فورا للعمل في الحقول لدى المزارعين الذين فقدوا اليد العاملة خاصة الأجنبية ما أوصل القطاع إلى أزمة خانقة.

وأوضح وزير الزراعة، ستيفان روماتيه، اليوم الاثنين، أن ذلك من شأنه أن يضمن استمرار تموين الأسواق بالمنتجات الزراعية والحيوانية الطازجة.

و قال في ندائه: "سواء كنت حلاقا أو عاملا بمطعم أو ....نحتاج إلى 200 ألف يد عاملة في الحقول اليوم قبل غد".

وأضاف وزير الزراعة: "يجب أن ننتج كي يأكل الفرنسيون إنه عمل مدفوع الأجر، لكن الأهم أنه دليل مواطنة ومسؤولية".

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة الفرنسية أمس الاثنين، عن تسجيل 186 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 860 وفاة.

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