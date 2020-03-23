خام برنت يواصل التراجع والإغلاق بفعل كورونا ينال من الطلب

واصلت أسعار خام برنت التراجع، الاثنين، مع اتخاذ الحكومات المزيد من الإجراءات لاحتواء تفشي فيروس كورونا عالميا مما يقلص توقعات الطلب على النفط وينذر بانكماش اقتصادي عالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.53 دولار بما يعادل 5.71% ليصل الى 25.56 دولار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا بما يعادل 1.16 بالمئة إلى 22.38 دولار للبرميل.

وتنخفض أسعار النفط منذ أربعة أسابيع على التوالي وتراجعت نحو 60 بالمئة منذ بدء العام، وتضررت أيضا أسعار كل شيء من الفحم إلى النحاس.

واضطرت السوق لمواجهة صدمة مزدوجة من تراجع الطلب بسبب وباء كورونا وحرب غير متوقعة على أسعار النفط اندلعت هذا الشهر بين روسيا والسعودية المنتجتين للخام.

وفي خضم خسائر الطلب، تواصل السعودية وروسيا خوض حرب الأسعار التي اندلعت بعد أن فشل المنتجان في الاتفاق على تمديد تخفيضات المعروض لدعم السوق.