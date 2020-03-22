محلل اقتصادي امريكي : مستقبل مالي مظلم ينتظر الولايات المتحدة بسبب كورونا

اكد المحلل الاقتصادي الامريكي تشارلز دانواي أن الانكماش الأخير في سوق الأسهم الأمريكية كان “لا مفر منه” ، مشيرًا إلى أن البلاد لديها مستقبل مالي “قاتم” وسط تفاقم وباء فيروس كورونا.

ونقلت قناة (برس تي في) في مقابلة عن دانواي قوله إن ” مؤشرات وول ستريت تراجعت عند افتتاحها حيث انخفض مؤشر داون جونز الف وثمانية واربعين نقطة او مانسبته 4.94 بالمائة عند الفتح في حين انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 92.62 نقطة كما انخفض مؤشر نازداك 432.47 نقطة عند الافتتاح .

واضاف أن ” ذلك يأتي في الوقت الذي طغت فيه الإشارات المتزايدة على تدمير فايروس كورونا للتفاؤل لدى الشركات الأمريكية بشأن التحركات الرسمية الواسعة لحماية الاقتصاد. ويقول محللو السوق إن “الركود يشير إلى افتقار المستثمرين إلى التفاؤل بشأن الآثار الإيجابية لحافز حكومي أمريكي ضخم محتمل”.

وتابع أن ” “المستقبل المالي للولايات المتحدة في هذه المرحلة مظلم نوعًا ما على الأقل على المدى القصير لبعض الأسباب، منها اننا قمنا من خلال اتفاقيات التجارة الكبيرة بعولمة سلسلة التوريد الخاصة بنا ، وكان هناك فقدان في القدرة التصنيعية داخل الولايات المتحدة مع ما يقابل ذلك من فقدان للوظائف وفقدان المهارات اللازمة في التصنيع”.

وواصل أن ” من الاسباب ايضا هو إهدار قدر هائل من مواردنا على الجيش في محاولة أن نكون شرطة العالم وأن نكون القوة المهيمنة ونحن نهدر تريليون دولار في السنة أو أكثر على الجيش ولا نحصل على شيء من القيمة للاقتصاد نتيجة لذلك”.

واشار الى أن ” من بين الاسباب الاخرى هو القطبية القصوى في حياتنا السياسية حيث لدينا مجموعتان لهما وجهات نظر مختلفة تمامًا تقريبًا ، ومجموعات مختلفة من الحقائق ، ومصادر إعلامية مختلفة ، وسيكون من الصعب للغاية التوفيق بين ذلك”.