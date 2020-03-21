الصفحة الاقتصادية

صندوق النقد الدولي يتوقع أثراً شديداً لوباء كورونا على الاقتصاد العالمي


توقع صندوق النقد الدولي أن يكون لوباء كورونا "كوفيد-19" أثر شديد على الاقتصاد العالمي.

وقال رئيس قسم سياسة ومراجعة الاستراتيجية ب‍صندوق النقد الدولي، مارتن مويلايزن، إن وقع وباء فايروس كورونا سيكون شديداً، لكنه أضاف أن ذلك "يأتي عقب فترة نمو طويلة ومعدلات توظيف مرتفعة مما سيسمح للاقتصاد العالمي بامتصاص الصدمة الحالية".

وأوضح مويلايزن في تصريح صحفي، أن الهدف الرئيس للحكومات ينبغي أن يتمثل في الحد من انتشار الفايروس بطريقة تبث الثقة في أن الصدمة الاقتصادية ستكون مؤقتة.

وقال إن البنوك والحكومات اتخذت بالفعل خطوات غير مسبوقة لتوفير السيولة للأسواق وتيسير استمرار عملها، ربما بأكثر مما كنا نحتاج، لكن مثل هذه الخطوات ينبغي تنسيقها عالميا لتعظيم أثرها.

وأضاف المسؤول ب‍صندوق النقد الدولي: "كلما كانت ردود الأفعال الصحية حيال الأزمة أفضل تنظيما وأكثر تنسيقا، كانت إمكانية عودة الثقة أسرع".

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صندوق النقد الدولي يتوقع أثراً شديداً لوباء كورونا على الاقتصاد العالمي
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