الصفحة الاقتصادية

انهيار أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في 18 عاماً


تراجعت أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوى لها في حوالي 18 عاماً، حيث أثارت المخاوف المتزايدة بشأن ركود أقتصادي وشيك بسبب تفشي فايروس كورونا، المخاوف بشأن الطلب العالمي على الطاقة.

وأغلقت أسعار برنت اليوم السبت على انخفاض جديد بلغ 1.09 دولار أو ما يعادل 3.83 % ليصل إلى 27.38 دولاراً، فيما هبط الخام الأميركي إلى 23.66 دولاراً بانخفاض بلغ 2.25 دولار.

ومما زاد من مشاكل سوق النفط الخام بدء حرب الأسعار بين روسيا والمملكة العربية السعودية بعد الخلاف حول تخفيضات الإنتاج في اجتماع أوبك + الذي اختتم مؤخراً بدون اتفاق.

ويتوقع المحللون من مجموعة "جولدمان ساكس" استمرار انخفاض أسعار البترول فى الأشهر المقبلة، حتى أن البعض يتوقع أن بعض الأسعار الإقليمية قد تكون سلبية فى ظل محاولات الأسواق إرسال إشارات لوقف الإمدادات.

ويعتقد المحللون فى "سيتى جروب" أن القضية الأساسية هى إمكانية وصول متوسط سعر برميل خام برنت إلى 17 دولاراً أو أقل فى الربع الثاني، مع احتمالية وصول متوسط الأسعار إلى 5 دولار وإمكانية انخفاض الأسعار إلى المنطقة السلبية فى بعض المناطق بسبب نقص التخزين والخدمات اللوجستية.

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