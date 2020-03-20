الصفحة الاقتصادية

المنتجات النفطية تصدر بيانا بشأن عمل محطات الوقود وساحات بيع الغاز السائل


أصدرت شركة توزيع المنتجات النفطية، الجمعة، بيانا بشأن عمل محطات الوقود وساحات بيع الغاز السائل في المحافظات كافة، مؤكدة ان لديها خزين كاف من جميع أنواع الوقود ولا توجد أية أزمة.

وقالت الشركة في بيان "في الوقت الذي تؤكد فيه شركة توزيع المنتجات النفطية استنفار كافة كوادرها في متابعة سير تجهيز المواطنين بكافة أنواع المشتقات النفطية في جميع المحافظات مما ساهم في انسيابية التجهيز بشكل طبيعي "، مؤكدة "لديها خزين كافي من كافة أنواع الوقود ولا توجد أي أزمة في عملية التجهيز وان جميع منافذ الشركة مفتوحة".

وأوضحت الشركة، "انسجاماً مع قرارات خلية الأزمة الحكومية وتيسير تنفيذ حظر التجول والحد من حركة المواطنين للمصلحة العامة والمحافظة على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا نسب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان بالآتي:

1.تنفيذ طلبات رئيس خلية الأزمة في كل محافظة بشأن استمرار أو غلق محطات الوقود وساحات بيع الغاز السائل ( غاز الطبخ ) في المحافظة اثناء سريان قرار حظر التجول.

2. يتم تحديد المحطات الحكومية الخافرة بالتنسيق مع رئيس خلية الأزمة في كل محافظة يُتخذ فيها قرار غلق محطات الوقود لضمان ديمومة توفير المتطلبات اليومية لحياة المواطنين.

3. تؤكد شركة توزيع المنتجات النفطية التزامها بتوفير الغاز السائل ( غاز الطبخ ) من خلال البيع المباشر في عجلات توزيع الشركة والباعة الجوالة.

4. كما تؤكد شركة توزيع المنتجات النفطية على التزامها بتجهيز اصحاب المولدات الأهلية بالوقود وفق السياقات المتبعة.

ودعت الشركة، المواطنين الى "الالتزام بقرارات خلية الأزمة الحكومية والمحلية في كل محافظة لضمان سلامتهم".

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