خام برنت ينخفض إلى أقل من 27 دولاراً للبرميل ليبلغ مستواه في 2003

انخفض خام برنت إلى أقل من 27 دولارًا للبرميل وهي المرة الأولى منذ تشرين الثاني 2003، لتعميق التوقعات بتراجع الطلب العالمي على المواد الخام بسبب الإجراءات التي اتخذتها السلطات فيما يتعلق بالفيروس التاجي، وفقًا لبيانات التداول.

وبدءا من الساعة 19.20 بتوقيت غرينيتش، انهارت أسعار العقود الآجلة لشهر آيار لخام برنت بحر الشمال بنسبة 6.51%، لتصل إلى 26.88 دولارًا للبرميل، وعقود أيار الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 10.72% ، إلى 24.4 دولارًا للبرميل.

وقال محللون في بنك جولدمان ساكس بحسب "رويترز" "تراجع الطلب على النفط بسبب انتشار فيروس كورونا أصبح أكثر وضوحا" وتنبأوا أيضا بانخفاض سعر برنت إلى 20 دولارا هذا الربع.