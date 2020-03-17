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الصفحة الاقتصادية

وكالة اقتصادية : حماقة بن سلمان جعلت الاقتصاد العراقي يتحمل عبئا كبيرا، بسبب النفط


رأت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية، الثلاثاء، أن اصابع الاتهام ستتوجه إلى السعودية اذا عجزت الحكومة العراقية عن تسديد رواتب الموظفين في العراق.

وقالت الوكالة في تقرير إن "حماقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان جعلت الاقتصاد العراقي يتحمل عبئا كبيرا، بسبب النفط".

وأضافت، أن "اصابع الاتهام ستتوجه للسعودية اذا عجزت الحكومة العراقية عن تسديد رواتب الموظفين"، لافتة إلى أن "العراقيين قد يقومون بحرق صور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان احتجاجا على انهيار اسعار النفط".

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