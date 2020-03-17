البنك المركزي يعفي التجار والمواطنين من عمولة استخدام نقاط البيع لمدة ٦ أشهر

اعلن البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، عن اعفاء التجار واصحاب الاعمال والمواطنين من عمولة استخدام نقاط البيع لمدة 6 اشهر.

وقال البنك في بيان له انه "بشان الدعوة الى استخدام ادوات الدفع الالكتروني في التعاملات المالية وتجنب التعامل بالنقد حفاظا على الصحة العامة فان العمولات على المواطن والتاجر عند استخدام اجهزة نقاط البيع سيكون صفر ولمدة 6 اشهر ابتدا من 17 اذار الجاري".

وطالب البنك "المصارف كافة بضرورة المساهمة الفاعلة في دعم المرحلة الراهنة بتقديم المنتجات والخدمات المالية والمصرفية لتشجيع فئات المجتمع المختلفة على استخدام ادوات الدفع الالكتروني".

يذكر ان البنك المركزي يسعى خلال الفترة المقبل لاستخدام الكي كارت والبزنس كارت من اجل عملية التداول والشراء والبيع والاستغناء تدريجيا عن التعامل بالاوراق النقدية بشكل مباشر.