الصفحة الاقتصادية

وزير المالية الروسي: كورونا أخطر على اقتصادنا من انخفاض أسعار النفط


أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن تأثير تفشي فيروس كورونا يشكل تحديا أكبر لاقتصاد البلاد من انخفاض أسعار النفط، وأن الحكومة تعد حزمة اقتراحات للتصدي لهذا العامل السلبي.

وقال سيلوانوف، في كلمة ألقاها اليوم السبت في مجلس الاتحاد الروسي: "مسألة انتشار فيروس كورونا تؤثر بطبيعة الحال بشكل أخطر على الوضع الاقتصادي لأنها تخص جملة من القطاعات، بما في ذلك النقل والسياحة والتجارة، وهذا يؤثر بشكل أقوى على ديناميكية النمو الاقتصادي".

ولم يكشف سيلوانوف عن الإجراءات التي تعمل الحكومة الروسية على إعدادها للتعامل مع هذا التأثير السلبي، مشيرا إلى أن ميزانية الدولة الروسية ستكون مؤمنة في حال استمرار انخفاض أسعار النفط.

وذكر الوزير أن الاقتصاد الروسي يتأقلم بشكل عام مع التحديات الجديدة، موضحا أن التداعيات المذكورة تطال بالدرجة الأولى الشركات النفطية التي راكمت في السنوات الأخيرة الموارد الكافية للتعامل مع الأزمة.

وأعرب سيلوانوف عن معارضته لموقف رئيس هيئة الرقابة والتفتيش أليكسي كودرين الذي حذر مؤخرا من أن بقاء أسعار النفط عند مستوى نحو 35 دولارا لبرميل قد يؤدي إلى ركود في الاقتصاد الروسي، قائلا: "لدينا تقييمات مختلفة عن ذلك".

ولفت وزير المالية إلى أن معدلات التضخم في روسيا عام 2020 ستكون على مستوى نحو 4%، حسب الخطط المطروحة سابقا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير المالية الروسي: كورونا أخطر على اقتصادنا من انخفاض أسعار النفط
عملية جراحية لموازنة 2020!
المنافذ الحدودية: استمرار إغلاق التبادل التجاري البري مع إيران والكويت
البنك المركزي يكشف قيمة ديون العراق الداخلية والخارجية
هل هذه بداية أكبر أزمة مالية في الولايات المتحدة والعالم؟
التجارة: لا مخاوف من عدم دخول البضائع المستوردة من مصادر امينة
هبوط حاد في بورصات مجموعة العشرين
كيف استثمر الصينيون كورونا للسيطرة على كبرى الشركات العالمية
الاقتصاد النيابية تحذر من ازمة اقتصادية عالمية تلوح بالافق وتطالب بجملة إجراءات
ملامح الموازنة العامة الاتحادية للعراق ٢٠٢٠ وصراعات العجز الفعلي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 76.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك