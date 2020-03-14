الصفحة الاقتصادية

المنافذ الحدودية: استمرار إغلاق التبادل التجاري البري مع إيران والكويت


أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، استمرار إغلاق التبادل التجاري البري مع إيران والكويت إلى اشعار آخر، للوقاية من فايروس كورونا.

وقالت الهيئة في بيان إن "إغلاق التبادل التجاري البري مع الجارتين إيران والكويت مستمر إلى إشعار آخر استناداً إلى توجيهات اللجنة المؤلفة من مجلس الوزراء بالرقم 64 لعام 2020 والمعنية بوضع آلية لغلق المنافذ الحدودية وتنظيم عملية التبادل التجاري للوقاية من انتشار فايروس كورونا المستجد وكذلك وضع آلية لإدخال العراقيين العائدين الى العراق بعد إخضاعهم للتدابير الصحية الوقائية".

وأوضحت، أن "اللجنة اتخذت في الأيام القليلة الماضية جملة من المقررات فيما يتعلق بالتبادل التجاري والتي نصت على غلق المنافذ الحدودية أمام التبادل التجاري البري بين مع إيران والكويت ابتداءً من 8 آذار ولغاية 15 من الشهر ذاته، ولكن لمستجدات الوضع الراهن ولمقررات الأمر الديواني 55 لعام 2020 وتقارير وزارة الصحة والبيئة التي أظهرت تقييم الوضع الصحي في عموم العراق تقرر تمديد الغلق إلى إشعار آخر بعد هذا التأريخ مع الالتزام بالمقررات النافذة والتي أكدت على دخول الوافدين العراقيين عبر المنافذ الحدودية كافة لغاية 15 آذار، ولكن بعد هذا التأريخ ستغلق كافة المنافذ الحدودية البرية لاستقبال العراقيين الوافدين من الخارج وستكون بدائل دخولهم عبر مطارات بغداد والبصرة والنجف واربيل مع الإبقاء على توقف الحركة التجارية بين العراق والكويت وفق التوجيهات الصادرة من اللجنة 64 الأخير".

وأشارت الهيئة، إلى أن "هذه الإجراءات الصارمة تأتي للحد من تفشي هذا الفايروس والتي صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه وباء عالمي، وفي ضوء هذه المعطيات استنفرت هيئة المنافذ الحدودية كافة إمكاناتها البشرية والفنية وبإسناد من الدوائر العاملة في المنافذ للتصدي لهذا الوباء".

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