الصفحة الاقتصادية

المجلس الوزاري للاقتصاد يبحث آليات تقليل أزمة انخفاض أسعار النفط على العراق


بحث المجلس الوزاري للاقتصاد، الاربعاء، الآليات الكفيلة لتقليل أزمة انخفاض أسعار النفط على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في العراق.

وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية في بيان إن "المجلس المجلس الوزاري للاقتصاد عقد جلسة طارئة اليوم الاربعاء، برئاسةوزير المالية وبعضوية وزراء التخطيط والتجارة والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة ووكلاء وزارات النفط والمالية والتخطيط ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية والاستراتيجية".

وأضاف أن "المجلس استضاف سالم الجلبي مستشار رئيس الوزراء وعبد الكريم حسين رئيس هيئة المستشارين ومدير عام شركة تسويق النفط وكمال البصري عضو اللجنة العليا للاصلاح الإداري ومدير عام دائرة الدين العام في وزارة المالية".

ولفت البيان أن "المجلس تدارس الآليات الكفيلة لتقليل أزمة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في العراق واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية المستوى المعاشي للمواطنين وتوفير الإمكانيات المتاحة للتصدي لفايروس كورونا"، مشيراً الى أن "المجلس سيستمر بعقد جلساته في الأيام المقبلة للوصول إلى حلول مناسبة لإدارة الأزمة".

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