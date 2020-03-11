الزراعة: اغلاق الحدود لن يؤثر على توفير المنتجات الزراعية للمواطنين

اكدت وزارة الزراعة، الاربعاء، ان اغلاق الحدود لن يؤثر على توفير المنتجات الزراعية للمواطنين.

وقال وزير الزراعة صالح الحسني في بيان ان "اغلاق الحدود العراقية لن يؤثر على توفير المنتجات الزراعية للمواطنين وان الوزارة قامت باعتماد خططها الفعالة الهادفة الى منع استيراد المحاصيل الزراعية والتي بلغت 25 محصولا زراعيا وحيوانيا بغية دعم المنتج المحلي وتوفيره في الاسواق وبكميات كافية لتلبية حاجة المطبخ العراقي".

واضاف الحسني ان "التعاون المستمر مع الجهات الساندة لمراقبة الاسواق ومنع ارتفاع الاسعار بعد التنسيق المثمر مع الجهات الرقابية والامنية"، لافتا الى "ارتفاع نسب انتاج المحاصيل الصيفية حيث وصل انتاج الطماطم في البصرة الى 5000 طن يوميا وتحقيق الاكتفاء من انتاج البيض والدجاج المحلي".

وطمأن الحسني المواطن العراقي بوجود "انتاج وفير من المحاصيل الزراعية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وفق خططك وضعت لهذا الغرض".

يذكر أن وزارة الزراعة منعت في وقت سابق استيراد 25 محصولاً زراعياً بالإضافة إلى الدجاج والبيض والأسماك لوفرتها في الاسواق المحلية ودعما للفلاحين والمربين للنهوض بالاقتصاد الوطني.