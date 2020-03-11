الصفحة الاقتصادية

عبد المهدي يوجه بسلسلة من الاجراءات لتخفيف آثار انخفاض اسعار النفط


وجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي، الأربعاء، بسلسلة من الإجراءات لتخفيف آثار انخفاض أسعار النفط.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ترأس، اليوم، اجتماعاً خاصاً حول الموازنة العامة وتداعيات انخفاض اسعار النفط العالمية ومواجهة فايروس كورونا، ولتشخيص الحالة الاقتصادية الراهنة وكيفية تخفيف الأعباء على الموازنة وتنشيط حركة الاقتصاد".

ووجه عبد المهدي بحسب البيان، بـ "سلسلة من الاجراءات لتخفيف الآثار السلبية على الاقتصاد والمواطن"، مؤكداً "ثقته بقدرة العراق على تجاوز التحديات والبناء على النجاحات الاقتصادية والصحية المتحققة".

وأشار البيان، إلى أنه "جرت مناقشة القضايا الأساسية المشار اليها وصلاحيات الحكومة الحالية بخصوص قانون الموازنة كونها حكومة تصريف أمور يومية".

وتابع، أن "الاجتماع حضره وزراء المالية والنفط والتخطيط ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوكلاء والمستشارين والخبراء الاقتصاديين".

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