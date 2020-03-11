الصفحة الاقتصادية

العراق يتحرك على أوبك لوضع حد لإنهيار اسعار النفط


كشف وكيل وزارة النفط حامد الزوبعي، عن اجراء اتصالات مستمرة مع الدول الاعضاء في منظمة اوبك وخارجها من اجل وضع الحلول المناسبة لمنع التدهور الذي تشهده اسواق النفط حاليا.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم  الاثنين عن الزوبعي قوله، إن“نائب رئيس الوزراء وزير النفط المهندس ثامر الغضبان يجري حاليا اتصالاته المكثفة مع وزراء دول اوبك وخارجها لتقريب وجهات النظر وايجاد حلول مناسبة لايقاف التدهور الحاصل في اسعار النفوط العالمية”.

واعرب وكيل وزارة النفط عن امله في ان “تسهم اتصالات العراق المكثفة في تقريب وجهات النظر بما يخدم مصلحة شعوب دول منظمة اوبك وخارجها ويحقق توازنا في الاسواق العالمية للنفط”.

بدوره اوضح مدير عام شركة تسويق النفط  “سومو” علاء الياسري في بيان تلقت “الصباح”، نسخة منه ان “الشركة تتابع أدق المعايير التي تتناسب مع نوعية وكثافة النفوط العراقية”.  

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