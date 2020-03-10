رئيس الوزراء يشيد باليات وزارة النفط في تسعيرة النفط

اشاد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الثلاثاء، بالية تسعيرة النفط العراقي التي تنفذها وزارة النفط واعتمادها على التحليل الفني والعلمي والواقعي، فيما اكد وزير النفط ثامر الغضبان الحرص على اعتماد اليات دقيقة في تسعيرة النفط.

وقالت وزارة النفط في بيان انه "اثناء حضوره اجتماع التسعيرة في شركة تسويق النفط، بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان، اشاد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بالية تسعيرة النفط العراقي التي تنفذها وزارة النفط واعتمادها على التحليل الفني والعلمي والواقعي من خلال المتابعة الدقيقة لتطورات وتقلبات السوق النفطية العالمية والمتغيرات التي تطرأ عليها".

واكد الغضبان خلال البيان "حرص الحكومة والوزارة على اعتماد اليات دقيقة في تسعيرة النفط العراقي وبما يضمن تحقيق اعلى الايرادات المالية".

وأضاف ان "الوزارة تتعامل بواقعية وحكمة مع المتغيرات وتجري اتصالات مع الدول الاعضاء في "اوبك" وخارجها، بهدف بحث الاليات التي يمكن اعتمادها لوضع حد لتدهور أسعار النفط في السوق العالمية ووضع معالجات مناسبة لذلك".

من جهته قال مدير عام شركة تسويق النفط علاء الياسري ان "(سومو) تتابع باهتمام تطورات السوق النفطية وانها تجري اتصالات مكثفة مع المحافظين في منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك".

وعن تسعيرة النفط العراقي اكد الياسري ان "الشركة تعتمد أدق المعايير التي تتناسب مع نوعية وكثافة النفوط العراقية"، مشيرا الى ان "العراق يحضى بمكانة متميزة في الاسواق النفطية ويعمل على تعزيز ذلك والايفاء بالتزامته تجاه الشركات المتعاقدة معها في السوق النفطية العالمية ".

فيما اكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد ان "اغراق السوق العالمية بالنفط هو ليس في صالح الدول المنتجة ويضر باقتصادياتها ويؤدي الى عدم الاستقرار وينعكس سلبا على الاقتصاد العراقي، بالاضافة انه يقوض فرص التنمية".

وتابع ان "العراق يعمل على لعب دور في تقريب وجهات النظر بين الدول المنتجة من اجل التوصل الى اتفاق يعيد التوازن للسوق النفطية واستقرارها"، مشيرا الى ان "اي حرب سعرية للاستحواذ على اكبر حصة في السوق لا تخدم مصالح الدول المنتجة".