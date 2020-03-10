العالم يستيقظ على كارثة في أسعار النفط.. ماذا حدث؟

تراجعت أسعار النفط بشكل حاد في مطلع تعاملات امسالاثنين، ووصلت إلى مستويات متدنية، بعد فشل "أوبك بلس" في التوصل إلى اتفاق تعميق خفض إنتاج النفط وانسحاب روسيا من التحالف، مع توقعات بهبوط حاد آخر.

وتداول خام برنت عند مستويات 32.5 دولاراً، بعد تكبده خسائر بنسبة 28.5%. وانخفض الخام الأمريكي الخفيف بنسبة تجاوزت 30%؜ إلى مستوى 28.77 دولاراً.

وكانت أسعار العقود الآجلة للنفط انخفضت لأكثر من 20%؜ لتسجل أدنى مستوى لها منذ 2016، يوم الأحد، عقب إخفاق محادثات أوبك مع روسيا في التوصل لاتفاق بشأن خفض الإنتاج.

وهبطت الأسعار الآجلة لخام برنت القياسي 9.57 دولارات أو 21.1%؜ إلى 35.70 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 22:16 (ت. غ)، في حين تراجع سعر الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 8.62 دولارات أو 20.9%؜ إلى 32.66 دولاراً.

وكانت روسيا رفضت، يوم الجمعة، اقتراح "أوبك" إجراء تخفيضات كبيرة في الإنتاج؛ من أجل استقرار الأسعار التي تضررت من التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا، وردت أوبك بإلغاء القيود المفروضة على إنتاجها من النفط.

توقعات بانخفاض أكبر

بدوره خفض بنك "جولدمان ساكس" توقعاته لأسعار النفط بعد فشل أوبك وروسيا في التوصل لاتفاق.

وأشار محللو البنك الاستثماري الأمريكي إلى إمكانية هبوط سعر خام برنت نحو مستوى 20 دولاراً مع التطورات الجارية، في حين خفض توقعاته للربع الثاني والثالث إلى 30 دولاراً.

كما أوضح محللو البنك أن التنبؤ بتحرك الأسعار أصبح أشد صعوبة مما كان عليه الوضع عام 2014، في حين بدت الأسواق وكأنها تتهيأ لحرب أسعار بعد فشل منظمة الدول المصدرة للنفط في الاتفاق مع حليفتها روسيا على خفض إضافي للإنتاج، بينما بدت الأسواق مضطربة من تداعيات كورونا بالفعل.