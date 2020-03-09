الصفحة الاقتصادية

الخطوط الجوية اللبنانية تعلن تعليق رحلاتها موقتاً من وإلى السعودية والكويت وقطر


أعلنت الخطوط الجوية اللبنانية، الاثنين، عن تعليق الرحلات مؤقتاً إلى السعودية والكويت وقطر.

وذكرت الخطوط في بيان، أنه "في ضوء القرارات التي اتخذتها عدد من الدول بشأن إجراءات إيقاف حركة السفر بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية تعليق رحلاتها موقتاً من وإلى المملكة العربية السعودية ودولتي الكويت وقطر وذلك حتى إشعار آخر".

وأضافت أنه "بهدف توفير أقصى قدر من الدعم والراحة للركاب، قررت الشركة إعفاء كل التذاكر من القيود و الغرامات المتعلقة بتذاكر ME (طيران الشرق الأوسط) والتي تشمل: استرداد / إعادة الحجز/ عدم الحضور".

وأشارت الخطوط الجوية اللبنانية، إلى أن "هذا الإعفاء يسري على تذاكر (طيران الشرق الأوسط) إلى جميع الوجهات حتى 31 آذار 2020 ضمناً".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الخطوط الجوية اللبنانية تعلن تعليق رحلاتها موقتاً من وإلى السعودية والكويت وقطر
الاقتصاد العراقي والمعالجة بالصدم التدريجي
مستشار رئيس الوزراء: الانفاق زاد 40 ترليون دينار والاقتراض الخارجي مرفوض
الزراعة: سنزود الأسواق بالمحاصيل المحلية وتأمين مستلزمات المواطن
وزير النفط الإيراني: هذا واحد من أسوأ الاجتماعات التي رأيتها في تاريخ "أوبك"
العراق: عدم التوصل إلى اتفاق خفض جديد لإنتاج النفط ليس نهاية المطاف
وزير النقل: ميناء الفاو سيكون رافداً اساسياً لخزينة الدولة وسيوفر الكثير من فرص العمل
شركات ازدهر نشاطها في زمن فيروس كورونا
البنك المركزي يدعو للتعامل بأدوات الدفع الإلكتروني وتجنب التعامل بالنقد
مستشار رئيس الوزراء: كورونا قد يشكل ازمة حقيقية لموازنة 2020
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1369.86
الجنيه المصري 75.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.8
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك