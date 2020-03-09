الخطوط الجوية اللبنانية تعلن تعليق رحلاتها موقتاً من وإلى السعودية والكويت وقطر

أعلنت الخطوط الجوية اللبنانية، الاثنين، عن تعليق الرحلات مؤقتاً إلى السعودية والكويت وقطر.

وذكرت الخطوط في بيان، أنه "في ضوء القرارات التي اتخذتها عدد من الدول بشأن إجراءات إيقاف حركة السفر بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية تعليق رحلاتها موقتاً من وإلى المملكة العربية السعودية ودولتي الكويت وقطر وذلك حتى إشعار آخر".

وأضافت أنه "بهدف توفير أقصى قدر من الدعم والراحة للركاب، قررت الشركة إعفاء كل التذاكر من القيود و الغرامات المتعلقة بتذاكر ME (طيران الشرق الأوسط) والتي تشمل: استرداد / إعادة الحجز/ عدم الحضور".

وأشارت الخطوط الجوية اللبنانية، إلى أن "هذا الإعفاء يسري على تذاكر (طيران الشرق الأوسط) إلى جميع الوجهات حتى 31 آذار 2020 ضمناً".