الصفحة الاقتصادية

وزير النقل: ميناء الفاو سيكون رافداً اساسياً لخزينة الدولة وسيوفر الكثير من فرص العمل


كشف وزير النقل عبد الله لعيبي، الجمعة، عن نسبة الإنجاز في مشروع الفاو الكبير، فيما أشار إلى أن الميناء سيكون رافداً اساسياً لخزينة الدولة وسيوفر الكثير من فرص العمل.

وقال لعيبي في بيان، إن "الفاو سيقلب موازين النقل في المنطقة والعالم ويرسم خارطة اقتصاد العراق الجديد"، مبيناً أن "الميناء سيكون رافداً اساسياً لخزينة الدولة وسيوفر الكثير من فرص العمل ويفتح افاق اقتصادية جديدة الى جانب الموارد النفطية التي يتمتع بها العراق".

وأضاف أن "الاستراتيجية التي تبنتها وزارة النقل في انجاز اعمال البنى التحتيه بالتوازي لمشروع ميناء الفاو الكبير ستسهم بشكل مباشر في الاسراع باكماله وفق الوقت المحدد له، حيث وصلت نسبة الانجاز 30% بجهود جبارة اثمرت عن تطور كبير بمستوى العمل بالمشروع".

وأوضح لعيبي، أنه "تم العرض بشكل تفصيلي لعمل الشركات العاملة في الموانئ وتطور وتسارع الأعمال والمشاريع عموماً في ميناء الفاو ومشروع النفق على وجه الخصوص الذي سيكون الممر الرئيسي لعبور الحمولات والحاويات من الفاو الى عموم البلاد".

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