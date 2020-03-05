البنك المركزي يدعو للتعامل بأدوات الدفع الإلكتروني وتجنب التعامل بالنقد

دعا البنك المركزي العراقي، الخميس، التجار والمواطنين للتعامل بأدوات الدفع الإلكتروني وتجنب التعامل بالنقد، حفاظاً على الصحة العامة.

وقال البنك في بيان، إنه "تزامنا مع ما يمر به بلدنا العزيز، ونتيجة لمتابعة البنك المركزي العراقي للتقارير الدولية التي تحذر من قابلية الاوراق النقدية على أن تكون وسطاً ناقلاً للفيروسات، يدعو هذا البنك التجار والمواطنين للتعامل بأدوات الدفع الإلكتروني (بطاقات، نقاط بيع، محافظ الهاتف النقال)".

كما دعا البنك الى "تجنب التعامل بالنقد حفاظًا على الصحة العامة".