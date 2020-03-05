الصفحة الاقتصادية

مستشار رئيس الوزراء: كورونا قد يشكل ازمة حقيقية لموازنة 2020


اكد مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين، الخميس، ان كورونا قد يشكل ازمة حقيقية لموازنة 2020.

وقال الهنين في حديث صحفي انه "بسبب الازمة العالمية حول فيروس كورونا فان هناك تدني باسعار النفط قد تشكل ازمة حقيقية لموازنة العراق لعام 2020 باعتبار انه يجب ان تصمم على اكثر من 55 دولار للبرميل والان الاسعار هي اقل من 50 دولار وهذه الارقام تعتبر مقلقة".

واضاف الهنين ان من واجب "الحكومة ان تعدل وتكيف ايراداتها وفق المعطيات الجديدة وهناك عمل جدي من خبراء ومستشارين ووزارة المالية لانجاز موازنة يكون العجز قليل جدا ومقبولة".

وانخفضت الاسعار النفط منذ بداية السنة بعد أن اضر فيروس كورونا بالاقتصاد العالمي وتفشي الفيروس في الصين في ثاني اكبر اقتصاد بالعالم لينتشر بعد ذلك في كثير من دول العالم.

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