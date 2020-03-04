مقارنة بين عائدات إقليم كردستان وعائدات الحكومة الاتحادية

حمزة الجواهري/ خبير نفطي

تصدير نفط كركوك من حيث الأساس عن طريق كردستان بطاقة ٦٢٠ الف برميل يوميا... قيمتها سنويا حوالي ١٣ مليار دولار..

ويهرب حوالي ٠ ٣٠ الف بالصهاريج قيمتها حوالي ٦ مليار سنويا...

تستحوذ على عائدات المنافذ الحدودية والضرائب والرسوم ما قيمته ١٠ مليار دولار.

ويأخذ من الحكومة الاتحادية رواتب للموظفين والبيشمركة قيمتها ١٣ مليار دولار سنويا في حين نسبة سكان الاقليم هي ١٢.٦%......

المجموع هو ٣٩ مليار دولار سنويا.

فيما تحصل الحكومة الاتحادية على ٦٠ مليار سنويا ونسبة السكان 87.4%

باختصار

الاقليم يأخذ 40% والسكان 12.6%

الحكومة الاتحادية تأخذ نسبة 60% والسكان87.4%.

نصف اموال الحكومة الاتحادية تذهب للدولة العميقة .... اي أن العرب والتركمان وباقي الاقليات يأخذون فقط 30 مليار دولار سنويا على شكل رواتب....

الارقام أعلاه بالتقريب وليس بالدقة لان هذه النسب تتغير من شهر لاخر حسب الضروف.

هذا الجرد التقريبي للتذكير فقط وتبيان السبب وراء التمسك بحكومات المحاصصة والتوافق والادعاء بأنها دستورية وهي أبعد ما تكون عن الدستور

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