خبير اقتصادي: إنتاج الكمامات بالعراق يُنشط السوق الطبي ويوقف نزيف استيرداها

دعا عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار, اليوم الاثنين، إلى دعم المصانع العراقية من خلال زيادة التخصيصات المالية والدعم المعنوي، بالتزامن مع الإجراءات الصحية لمكافحة فايروس "كورونا".

وقال العطار في بيان إن "المصانع العراقية الطبية وخصوصاً خلال الأيام القليلة التي مضت قامت بجهود جبارة في تصنيع الكمامة الطبية في مصانع بغداد وسامراء وبابل والنجف"، مشيداً بـ"الحس الوطني لمجابهة الأزمات التي تضرب البلاد".

وأضاف، أن "حركة المصانع العراقية في ما يخص إنتاج الكمامات الطبية سيوفر تشغيل الأيدي العاملة إيقاف نزيف العملة الصعبة في استيراد تلك الكمامات من الخارج، إضافة إلى تنشيط حركة السوق الطبية العراقية"، مبيناً أن "المصانع العراقية بمختلف تشكيلاتها تعد من المصانع ذات الإنتاجية والنوعية العالية التي تجعل ما تصنعهُ مضاهياً للمنتوج الأجنبي".

ولفت العطار، إلى أن "جهود جميع الشركات التابعة ل‍وزارة الصناعة والمعادن ومنها كذلك الشركة العامة لصناعة السيارات وشركات القطاع الخاص المتعاقدة تعمل وفق رؤى اقتصادية رغم بعض العوائق التي تقف بوجه تلك الشركات ومساندتهم للوزارة في الأزمات التي تمر على البلاد من خلال عدم توقف شركاتهم وتصنيعهم".

وشدد العطار، على "ضرورة توزيع الكمامات المصنعة محلياً بشكل مجاني للشعب الذي ليس لديه إمكانيات الشراء، فضلاً عن إعطاء الدروس والواجبات للمراحل الأولى من خلال القنوات التلفزيونية والمراحل المتقدمة والجامعات من خلال الانترنت كي لا يخسرون العام الدراسي ومن أجل الوقاية من فيروس كورونا".