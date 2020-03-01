الصفحة الاقتصادية

النفط تعلن عن مجموع الكميات المصدرة والايرادات المتحققة لشهر شباط الماضي


اعلنت وزارة النفط الاحد عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر شباط الماضي ، مبينة ان معدل سعر البرميل بلغ اكثر من 51 دولار.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان له انه "بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 98 مليون 347 الف و 884 برميلا، بايرادات بلغت اكثر من 5 مليارات و52 مليونا و 528 الف دولار"، مبينا ان "احتساب الكمية تمت على اساس شهر شباط البالغ ٢٩ يوما".

واضاف جهاد ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 95 مليونا و805 الف و 196 برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة 1 مليون و 765 الف و 32 برميلا ، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة 488 الفاً و 825 برميلاً، أما الكميات المصدرة الى الاردن فبلغت 288 الف و831 برميلا ".

واشار الى ان "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ 3 ملايين و391 الف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة 3 ملايين و 304 الف برميل، ومن جيهان كان المعدل اليومي 61 الف برميل، فيما كان المعدل اليومي من حقل القيارة 17 الف برميل والمعدل اليومي المصدر الى الاردن بلغ 10 الف برميل"، لافتا الى ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 51.374 دولارا".

يذكر ان العراق يصدر معظم النفط الخام من الموانى الجنوبية في البصرة، وبعض الكميات من المنفذ الشمالي من حقول كركوك النفطية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النفط تعلن عن مجموع الكميات المصدرة والايرادات المتحققة لشهر شباط الماضي
سيناريو انتاج النفط الأمريكي :بداية امتصاص اقتصاديات الفائض .
"رويترز": الإمارات تتجه لأول مرة إلى الاقتراض
المالية النيابية ترفض ايقاف العلاوات والترفيعات للموظفين وتعد بعدم تمريره
أقوى اقتصادات العالم .. العراق في المرتبة الرابعة عربيا
سومو: الشركات الهندية الاكثر شراء للنفط العراقي لشهر كانون الثاني
الصناعة تعلن إنتاج الكمامات بطاقة (٣٠) الف كمامة يومياً
خبير اقتصادي يحذر من تداول شائعة انتشار كورونا على الاقتصاد العراقي
البنك المركزي يبيع 224 مليون دولار في مزاده اليوم
مشاريع وهمية في هذه المحافظات والعراق خسر 200 مليار دولار خلال 10 سنوات
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 76.16
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك