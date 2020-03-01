النفط تعلن عن مجموع الكميات المصدرة والايرادات المتحققة لشهر شباط الماضي

اعلنت وزارة النفط الاحد عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر شباط الماضي ، مبينة ان معدل سعر البرميل بلغ اكثر من 51 دولار.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان له انه "بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 98 مليون 347 الف و 884 برميلا، بايرادات بلغت اكثر من 5 مليارات و52 مليونا و 528 الف دولار"، مبينا ان "احتساب الكمية تمت على اساس شهر شباط البالغ ٢٩ يوما".

واضاف جهاد ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 95 مليونا و805 الف و 196 برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة 1 مليون و 765 الف و 32 برميلا ، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة 488 الفاً و 825 برميلاً، أما الكميات المصدرة الى الاردن فبلغت 288 الف و831 برميلا ".

واشار الى ان "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ 3 ملايين و391 الف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة 3 ملايين و 304 الف برميل، ومن جيهان كان المعدل اليومي 61 الف برميل، فيما كان المعدل اليومي من حقل القيارة 17 الف برميل والمعدل اليومي المصدر الى الاردن بلغ 10 الف برميل"، لافتا الى ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 51.374 دولارا".

يذكر ان العراق يصدر معظم النفط الخام من الموانى الجنوبية في البصرة، وبعض الكميات من المنفذ الشمالي من حقول كركوك النفطية.