الصفحة الاقتصادية

المالية النيابية ترفض ايقاف العلاوات والترفيعات للموظفين وتعد بعدم تمريره


أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، الجمعة، أن لجنته ترفض أمر ايقاف العلاوات والترفيعات للموظفين، فيما وعدت بعدم تمريره.

وقال الجبوري في بيان إن "اللجنة المالية ترفض الأمر الصادر من خلية الازمة لإعداد موازنة ٢٠٢٠ الخاص بايقاف العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة".

وأضاف الجبوري، "نعد موظفينا بعدم تمريره خلال اقرار الموازنة في مجلس النواب".

وتناقلت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة من وزارة المالية وجهتها من خلال الامانة العامة ل‍مجلس الوزراء للوزارات بايقاف العلاوات والترفيعات الخاصة بالموظفين للعام الحالي بسبب عجز موجود في اعداد الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي

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المالية النيابية ترفض ايقاف العلاوات والترفيعات للموظفين وتعد بعدم تمريره
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