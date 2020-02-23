الصفحة الاقتصادية

البنك المركزي يبيع 224 مليون دولار في مزاده اليوم


أعلن البنك المركزي العراقي، الأحد، عن بيعه لأكثر من 224 مليون دولار وبمشاركة 33 مصرفاً.

وشهد البنك المركزي العراقي خلال مزاده لبيع وشراء العملات الأجنبية اليوم، انخفاضاً طفيفاً في مبيعاته لتصل إلى 224 مليوناً و79 ألف دولار غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1190 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس التي بلغت المبيعات فيها 229 مليوناً و345 ألف دولار.

وتوزع الطلب بواقع 203 ملايين و167 ألف دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما توزعت البقية الباقية والبالغة 21 مليوناً و60 ألف دولار على شكل بيع نقدي غطاها البنك بالكامل بسعر صرف بلغ 1190 ديناراً لكل دولار واحد.

فيما لم تتقدم أي من المصارف البالغة 33 مصرفاً في مزاد العملة بأية عروض لبيع الدولار.

يذكر أن البنك المركزي يجري جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية ما عدا العطل الرسمية التي يتوقف البنك عن هذه المزادات.

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