الصفحة الاقتصادية

الجمارك تنشر الدول المشمولة بمنع استيراد الدواجن والطيور بعد انتشار انفلونزا الطيور


أعلنت هيئة الجمارك عن قائمة الدول المشمولة بمنع استيراد الدواجن والطيور بعد انتشار مرض انفلاونزا الطيوروالتي ضمت 33 دولة.

وقالت الهيئة في بيان لها انها "وجهت كافة مراكزها الجمركية بمنع دخول استيراد الدواجن والطيور بأنواعها الحية والمجمدة والبيض بنوعيه ( المائدة والتفقيس ) بالإضافة الى طيور الزينة والطيور الجارحة وريش الطيور واي منتجات اخرى تدخل في تركيبها الدواجن ومنتجاتها من السعودية".

وأضافت ان "قائمة الدول المشمولة بهذا الحظر بسبب تفشي المرض فيها تنشرها منظمة الصحة الحيوانية العالمية (OIF ) وهي (السعودية, النيجر , اليونان , بوركينا فاسو , جنوب اقريقيا , ماليزيا ، الصين , اسرائيل , غانا . كوريا الشمالية , كوريا الجنوبية , كمبوديا , كاز خستان , مصر , النيبال , نيجيريا , هونك كونك , المكسيك , الكاميرون , اوغندا , بنغلاديش , اوكرانيا , البوسنة والهرسك , لوكسمبورغ , الكونغو , فيتنام ,,لاوس , الهند , افغنستان . بولندا , سلوفاكيا , هنكاريا , رومانيا جمهورية الجيك ) وتضاف اليها بعد فينة واخرى عدد من الدول التي يتفشى فيها المرض وتشمل بالحظر عن الدول التي يضي فيها على المرض و يسمح بادخال استيرادها".

 

ومرض أنفلونزا الطيور، هو مرض فيروسي قاتل يصيب الحيوانات عموما والطيور بشكل خاص، إذ ينتشر الفيروس في دماء الطيور ولعابها وأمعائها وأنوفها فتخرج في فضلاتها التي تجف لتتحول إلى ذرات غبار متطايرة يستنشقها الدجاج والإنسان، ويعتبر الوز والحبش والبط والدجاج الأكثر إصابة بهذا الفيروس.

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الجمارك تنشر الدول المشمولة بمنع استيراد الدواجن والطيور بعد انتشار انفلونزا الطيور
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