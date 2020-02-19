مصدر: لبنان سيدعو 8 شركات لتقديم استشارات بشأن الديون

قال مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، إن لبنان سيدعو 8 شركات دولية لتقديم عروض لتقوم بدور مستشاره المالي في الوقت الذي يدرس فيه جميع الخيارات بشأن ديونه السيادية.

وأضاف المصدر أن الدعوة لتقديم عروض لا "تعني أن لبنان قرر إعادة هيكلة لكنها تعني أن لبنان يدرس جميع الخيارات والتداعيات اللاحقة".

ويتعين على لبنان، الذي يواجه أزمة مالية كبيرة، سداد سندات دولية مستحقة في التاسع من مارس.

وذكر المصدر أن الشركات هي موليس آند كومباني، وروتشيلد آند كو، وجوجنهايم بارتنرز، وسيتي بنك ولازارد، وجيه.بي مورغان، وبي.جيه.تي بارتنرز، وهوليهان لوكي