الصفحة الاقتصادية

مستشار حكومي: قضايا إجرائية أخرت ارسال قانون الموازنة


اعتبر مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين، الثلاثاء، أن قضايا إجرائية تقف وراء تاخير ارسال قانون الموازنة العامة، نافياً الانباء التي تحدثت عن وجود عجز كبير تسبب بتأخر إقرار الموازنة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الهنين قوله، إن"الموازنة العامة للعام الحالي منجزة بشكل شبه نهائي وأن هناك بعض الآراء تدعو لتأجيل ارسال القانون لمجلس النواب لحين اكتمال التصويت على الحكومة"، لافتاً إلى أن" قرار التأجيل من اجل اجراء الحكومة الجديدة تعديلات على فقرات الموازنة".

وأوضح أن"الأنباء التي تتحدث عن تأخر إقرار الموازنة نتيجة وجود عجز كبير ،هي أسباب و معلومات غير دقيقة وعارية عن الصحة".

وبشأن البرنامج الحكومي بين الهنين، أن"مجموع ما تم تحقيقه في النصف الأول للبرنامج الحكومي بلغ أكثر من 78 بالمئة، أما النصف الثاني فقد بلغ أكثر من 70 بالمئة"، مبيناً أن"قطاعي الكهرباء والطاقة شهدا تقدماً ملحوظاً في الفترة الماضية ،إلّا أن الأحداث الأخيرة تسببت في تأخير تنفيذ الكثير من البرامج و الأعمال"

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